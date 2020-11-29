بعد توقفها لسنوات..إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل غاز حقل الاستقلال

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن العاملون بحقل الاستقلال التابع للشركة تمكنوا من إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية في معمل الحقل التى كانت متوقفة من سنة 2017.

وأضافت الشركة أنه خلال توقف الوحدة تم إجراء عمرة للوحدة تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين و إعادتها للخدمة بجهود وطنية خالصة.