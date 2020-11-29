بعد توقفها لسنوات..إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل غاز حقل الاستقلال

أخبار ليبيا24
أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن العاملون بحقل الاستقلال التابع للشركة تمكنوا من إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية في معمل الحقل التى كانت متوقفة من سنة 2017.
وأضافت الشركة أنه خلال توقف الوحدة تم إجراء عمرة للوحدة تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين و إعادتها للخدمة بجهود وطنية خالصة.
وأكدت شركة سركة أن تشغيل الوحدة الثانية سيتيح المجال لصيانة ومعاجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف.
وأشارت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إلى أنه بتضافر جهود مجموعتي الإنتاج والصيانة تم التغلب على كافة الصعاب وإعادة الإنتاج للوحدة.
وأوضحت الشركة أن معمل الغاز بحقل الاستقلال يتكون من وحدتي إنتاج يتم في كل واحدة منهما فصل المياه والمكثفات ومعالجة الغاز الطبيعي.
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