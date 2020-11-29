«الأرصاد»: رياح قوية على أغلب مناطق الشمال وفرصة لسقوط أمطار على الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تهب رياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق الشمال الليبي اليوم الأحد، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على مناطق الساحل الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة الى قوية أحياناً خاصة على المناطق الساحلية، قد تصل سرعتها إلى (50 كم/ساعة) مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 و22 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات– مراده:

تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة خاصة على الجبل الأخضر، قد يصحبها هطول حبات البرد احيانا.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً على بعض المناطق قد تصل سرعتها الى ( 60 كم / ساعة )، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و21 درجة، ولا تتجاوز 15 درجة على الجبل الأخضر، وتصل اليوم على جالو إلى 24 درجة.

الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة مما تسبب في اثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 20 و22 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

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