نتيجة التعنت التركي على إرسال أسلحة إلى ليبيا.. الأمور بين أنقرة وأوروبا تتجه إلى التصعيد

أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، أن الأمور بين تركيا وأوروبا تتجه نحو التصعيد جراء إصرار أنقرة على إرسال أسلحة إلى ليبيا، وبعد اكتشاف بعثة الاتحاد الأوروبي إيريني صورا من الأقمار الصناعية لتفريغ أسلحة تركية في ميناء مصراتة في ليبيا.

وقال الزعتر، إن السياسة التي تنتهجها تركيا والقائمة على خلق المشاكل جعل الدائرة تضيق على نظام أردوغان والذي بدأ يخسر الكثير من الحلفاء وبخاصة إتجاه الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن فرض عقوبات أوروبية على تركيا يعني المزيد من الإنهيار في الداخل التركي بخاصة وأن الاقتصاد التركي ليس باستطاعته تحمل المزيد من الصدمات وهو لم يتعافى بعد من التهور الحاصل في الليرة التركية

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