شُرطة الكويفية تقبض على عصابة اعتدت على سودانيين وسرقتهم

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة الكويفية ألقى القبض على تشكيل عصابي مُكون من ثلاث أشخاص لقيامهم بإيذاء و سرقة مبلغ مالي وقدره 26 ألف دينار من أشخاص يحملون الجنسية السودانية.

وأضاف مكتب الإعلام في المديرية أن بلاغًا ورد من أحد المقيمين بالمدينة يحمل الجنسية السودانية حيثُ قدم شكواه ضد تشكيل عصابي مُكون من ثلاثة أشخاص لقيامهم بإيذائه وضربه هو ومن كانوا برفقته وسرقوا منهم مبلغ وقدره 26ألف دينار ليبي.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه على الفور تم فتح محضر لهم، مفاد هذا المحضر تعرضهم للإيذاء والضرب من ثلاث أشخاص بالقرب من جزيرة الطيارة أثناء انتقالهم من منطقة الكويفية إلى منطقة الصابري وسرقة منهم مبلغ وقدره 26ألف دبنار وسرقة هواتفهم المحمولة والإفادة من قبل المشتكين عن مواصفات الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليهم وعن نوع ولون المركبة التي كانوا على متنها.

وأكد مكتب الإعلام أنه بالتحري والبحث أسفرت جهود أعضاء مركز شُرطة الكويفية بضبط هذا التشكيل خلال 24 ساعة فقط من ورود البلاغ.

ولفت مكتب الإعلام في المديرية إلى أنه تم الاستدلال معهم واسترجاع المبلغ المسروق ووضعهم في الحجز القانوني، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.