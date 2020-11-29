شركة سرت: تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية المتوقفة منذ 2017

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 November, 2020

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة من سنة 2017.

وأكدت شركة سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن العاملين بحقل الاستقلال التابع للشركة تمكنوا من تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة منذ سنة 2017 مبينة أنه خلال توقف الوحدة تم إجراء صيانة لها تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين وإعادتها للخدمة بجهود محلية خالصة.

وأوضحت الشركة أن تشغيل الوحدة الثانية يتيح المجال لصيانة ومعاجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف.