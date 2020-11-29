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شركة سرت: تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية المتوقفة منذ 2017

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 November, 2020

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة من سنة 2017.

وأكدت شركة سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن العاملين بحقل الاستقلال التابع للشركة تمكنوا من تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة منذ سنة 2017 مبينة أنه خلال توقف الوحدة تم إجراء صيانة لها تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين وإعادتها للخدمة بجهود محلية خالصة

وأوضحت الشركة أن تشغيل الوحدة الثانية يتيح المجال لصيانة ومعاجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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