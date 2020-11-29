“بلومبيرغ” :على أنقرة تغيير سياساتها في ليبيا وسوريا بعد وصول بايدن للحكم

كشف تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الأحد، أن تركيا تسعى لإصلاح علاقاتها مع حلفائها في الغرب وبقية القوى الإقليمية، مشيرا إلى أن الخلاف المتزايد بين مصالح أنقرة وموسكو في مناطق كثيرة مثل سورية وليبيا والأزمة الأذربيجانية-الأرمينية، أصبح بحاجة إلى حل.

وقال الوكالة في تقرير لها إنه أصبح من الضروري تغيير أنقرة لسياستها، خصوصاً مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة، والذي أعلن مراراً معارضته لسياساتها ودعمه للمعارضة التركية، لافتا إلى أن أردوغان بدا فيها أكثر خضوعاً وإذعاناً، إذ قال وتوسل الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التغلب على العقبات التي تعيق انضمام تركيا إليه.

وأوضح التقرير أن أردوغان يحاول التخفيف من حدة الخلاف مع الناتو حول نظام S-400 الروسي تجنباً للعقوبات، وذلك من خلال فصل نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع عن أنظمة الناتو، الذي كان أثار غضباً واسعاً.

يذكر أن السياسات التركية أثارت انتقادات عالمية حول كثير من الملفات، منها ملف شمال قبرص، و التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بشرق البحر المتوسط، بالاضافة إلى أن تركيا تتعارض مع روسيا بشأن الملف السوري كما أثارت تدخلاتها في ليبيا وأزمة قره باغ انتقادات دولية واسعة ومطالبات بمعاقبتها.

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