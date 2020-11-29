سلامة: الفرصة المتاحة أمام الليبيين الآن لم تحدث منذ عام 2011

أكد المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، غسان سلامة، على وجود فرصة أمام الليبيين ولكنه ليس متأكدًا من أنهم سيستفيدوا منها وسينجحون في تحويلها إلى باب للاستقرار أم لا.

وأوضح سلامة، أن الفرصة المتاحة أمام الليبيين الآن لم تحدث منذ عام 2011، وما حدث مؤخرًا هو نوع من توازن القوى على الأرض، بعدما وضع المجتمع الدولي مطلع العام الجاري، هندسة كبيرة لحل المشكلة الليبية، من خلال مؤتمر برلين، الذي حضره كبار قادة العالم، وتمكنا لاحقًا خلال شهر مارس الماضي، من تحويل هذه المخرجات إلى قرار لمجلس الأمن الذي يحمل رقم 2510، ولكن جائحة كورونا منعت التحرك، إثر إصابته بمرض أقعده فترة في المستشفى، ثم حدوث حالة التقاتل التي شهدتها مناطق جنوب وغرب طرابلس.

وأكد سلامة، أنه متفائل اليوم، بعد وجود عدة مسارات (سياسي – اقتصادي – عسكري)، ففي المسار العسكري، هناك لجنة 5+5، وفيما يخص المسار السياسي، فقد بدأناه في جنيف، وتعطل لفترة، ثم عاد إليه مؤخرًا، وستيفاني ويليامز (رئيسة البعثة الأممية بالإنابة)، عقدت أول اجتماع له في تونس مؤخرًا، وهناك تقدم ملموس في هذا المسار، بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية.

وأوضح سلامة، أنه في ليبيا كل يوم مليونير جديد، وربما كل أسبوع، ولكن وضع الطبقة الوسطى يسوء كل يوم، وبقيت البلاد لمدة 9 أشهر بدون إنتاج أي نقطة نفط، وهي تعتمد على النفط بنسبة 95% من عائداتها، وبالتالي هناك فئة من الليبيين ليست مستعجلة للتوصل إلى حلول، وهذا أحد العقبات الكبرى التي تواجه الليبيين.

وأعرب سلامة، عن رفضه للهجوم الذي شنه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وغيره على ليبيا في العام 2011م، لافتا إلى اعتراف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأن الهجوم على ليبيا كان أسوأ قرار اتخذه، لكن دون مراجعة لهذه السياسة التداخلية في شؤون الشرق الأوسط.

وتطرق سلامة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، مُبديًا تخوفه منها، لأن بعض الأسماء التي عينها بايدن تعامل معها في السابق، وتم إعادة توظيف مختلف هذه الوجوه مرة أخرى.

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