1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و13 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، و13 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشار المركز إلى تسجيل 967 حالة شفاء جديدة، موضحا أنه استلم 6533 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، وجاء نتيجة 5376 منها سالبة و1157 موجبة.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الإصابات منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 82 ألف و430 حالة، مازال 27 ألف و998 منها نشطة، فيما تعافى 53 ألف و266 آخرين، وبلغت الوفيات 1166 حالة.

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