مكافحة الأمراض: تسجيل 1157 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 November, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 816 حالة جديدة و341 حالة مخالطة يوم أمس السبت من إجمالي 6533 عينة جرى فحصها.

وأكد المركز شفاء ( 967 ) حالة منها 692 حالة في العاصمة طرابلس فيما توفيت 13 حالة موزعة على مختلف المدن الليبية.

وأشار المركز إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 82430حالة منها الحالات النشطة : 27998 والمتعافين : 53266 والوفيات : 1166 حالة.