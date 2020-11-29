مكافحة الأمراض يعلن تسجيل عدد (1157) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز لوطن لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (1157) إصابة بفيروس كورونا (816) حالة جديدة، وعدد (341) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم السبت عدد (6533) عينة، أظهرت النتائج أن من بينها عدد ( 5376 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (233) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2730) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (432) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (402) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (192) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (54) عينة

8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (189) عينة

9.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (181) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (40) عينة

11.المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (70) عينة

12.مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (30) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (36) عينة

14.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرايبلس عدد (376) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني اكفرة عدد (2) عينة

16.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة

17.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (2) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس عدد 542 حالة جديدة عدد 122 حالة مخالطة

2.بنغازي عدد 60 حالة جديدة

3.زليتن عدد 50 حالة جديدة عدد 103 حالة مخالطة

4.الخمس عدد 9 حالة جديدة

5.الزاوية الغرب عدد 4 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة

6.العجيلات عدد 9 حالة جديدة

7.صرمان عدد 6 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة

8.مسلاته عدد 4 حالة جديدة

9.العامرية عدد 5 حالة جديدة

10.زاوية الجنوب عدد 1 حالة جديدة

11.الرحيبات عدد 1 حالة جديدة

12.زلطن عدد 2 حالة جديدة

13.رقدالين عدد 4 حالة جديدة

14.قصر بن غشير عدد 3 حالة جديدة

15.نسمة عدد 1 حالة جديدة

16.جنزور عدد 6 حالة جديدة

17.مصراته عدد 68 حالة مخالطة

18.سرت عدد 9 حالة جديدة عدد 5 حالة مخالطة

19.زواره عدد 16 حالة مخالطة

20.الجفرة عدد 2 حالة جديدة

21.الجميل عدد 12 حالة جديدة

22.الرجبان عدد 1 حالة جديدة

23.المعمورة عدد 4 حالة جديدة

24.السواني بن ادم عدد 1 حالة جديدة

25.جادو عدد 1 حالة جديدة

26.غريان عدد 6 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة

27.ترهونة عدد 6 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة

28.بني وليد عدد 8 حالة جديدة

29.الزاوية المركز عدد 30 حالة جديدة عدد 10 حالة مخالطة

30.طبرق عدد 1 حالة جديدة

31.صبراتة عدد 5 حالة جديدة عدد 10 حالة مخالطة

32.قصر الأخيار عدد 1 حالة جديدة

33.الماية عدد 4 حالة جديدة

34.نالوت عدد 1 حالة جديدة

35.القره بوللي عدد 11 حالة جديدة

36.المنشية الجميل عدد 6 حالة جديدة

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (967) حالة شفاء موزعة حسب المدن:

1.عدد 692 حالة في طرابلس

2.عدد 110 حالة في مصراته

3.عدد 9 حالات في قصر بن غشير

4.عدد 7 حالات في صرمان

5.عدد 8 حالات في طبرق

6.عدد 20 حالة في زواره

7.عدد 2 حالات في نالوت

8.عدد 6 حالات في غريان

9.عدد 6 حالات في القره بوللي

10.عدد 1 حالة في الخمس

11.عدد 40 حالة في الزاوية المركز

12.عدد 3 حالات في الكفرة

13.عدد 3 حالات في الزاوية الجنوب

14.عدد 8 حالات في صبراته

15.عدد 52 حالة في زليتن

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 13 ) حالة وفاة:

1.عدد 3 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 3 حالات في طبرق

4.عدد 1 حالة في زواره

5.عدد 2 حالة في القره بوللي

6.عدد 1 حالة في صبراته

7.عدد 2 حالة في زليتن

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 82430 حالة، والحالات النشطة 27998 حالة، المتعافين 53266حالة، والوفيات 1166 حالة.