رئاسة «النواب» تدعو لجنة «5+5» لاختيار مدينة تعقد فيها جلسة للمجلس

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب؛ وذلك استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة المغربية.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتمثل في: مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، وعند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللاحئة الداخلية.

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