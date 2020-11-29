مركز مكافحة الأمراض يناقش إمكانية تنفيذ دراسة بشأن تأثير جائحة كورونا على بعض فئات المجتمع

ليبيا – عُقد خلال اليومين الماضيين بقاعة الاجتماعات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض الاجتماع الخامس بشأن تنفيذ دراسة المسح الخاص بتأثير جائحة فيروس كوفيد 19 على بعض فئات المجتمع الليبي، وكذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية على المجتمع.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمركز تقديم عرض لمقترح المسح والاستبيانات المقترحة للنقاش من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتم مناقشة مقترح خطة عمل تنفيذ المسح من حيثُ مكان وزمن ومدة التنفيذ.

وحضر الاجتماع كل من مدير ورؤساء اقسام إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز ومندوبين عن مركز الدراسات الاجتماعية وعن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن وزارة التعليم والداخلية ووزارة العدل وعن هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة ودار رعاية الشباب، كما حضرت الاجتماع نائبة رئيس مكتب تمكين المراة بالمجلس الرئاسي.

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