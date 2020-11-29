بالعون: الجلسات التشاورية بين النواب ستنطلق بمدينة غدامس يوم الأربعاء القادم

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطعة أسمهان بالعون إن الجلسات التشاورية بين النواب تنطلق بمدينة غدامس يوم الأربعاء، تمهيدًا للجلسة الرسمية الموحّدة التي ستعقد في 7 من الشهر المقبل.

بلعون وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية أمس السبت أضافت أن النواب المشاركين باجتماعات طنجة اتفقوا على إلقاء بيان مشترك أمس السبت، لينطلقوا اعتبارًا من اليوم الأحد لمدينة غدامس مكان انعقاد أولى جلسات البرلمان الموحدة.

وأوضحت أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومسؤولين في المملكة المغربية قد شاركوا في حفل تلاوة البيان الختامي لاجتماعات النواب الليبيين في طنجة.

عضو مجلس النواب المقاطعة أشارت إلى أن البيان الختامي يتضمن عدة نقاط مشتركة ومتفق عليها بين النواب دون مزيد من التفاصيل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية