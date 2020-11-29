باشاآغا: نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن

ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس السبت عددًا من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراته.

باشاآغا أوضح خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي التابع له عمل وزارة الداخلية والجهود التي تبذل من قبل منتسبيها في حفظ الأمن، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد على أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواضيع الاجتماعية، وبأنها على أتم الاستعداد لالتعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد إلى بر الأمن.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا حول الوضع العام في ليبيا، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاته ومتطلباته من خلال هذه المؤسسات.

هذا وقد تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء مع النشطاء وطرح تساؤلاتهم المختلفة حول دور داخلية الوفاق وموقفها تجاه الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا بكل شفافية ووضوح.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية