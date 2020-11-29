حويلي يكشف عن عقد لقاء جديد الإثنين المقبل لمجلسي النواب والدولة في طنجة

ليبيا – كشف عبد القادر حويلي عضو ملتقى الحوار السياسي عن لقاء جديد سيعقد يوم الإثنين المقبل في طنجة المغربية، لبحث مخرجات الملتقى السياسي.

حويلي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن وفدًا من مجلس الدولة وآخر من البرلمان، سيجتمعان في مدينة طنجة المغربية، لبحث ما استجد من تطورات في المشهد الليبي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي وملف المناصب السيادية.

يشار الى انتهاء عدة جلسات لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، دون التوصل إلى مخرجات وتفاهمات حقيقية، عدا الاتفاق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر من العام المقبل.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية