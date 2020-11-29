بعيو: 100 مليون دينار أنفقت خلال 7 سنوات على قنوات غير موجودة مثل الإخبارية والشبابية

ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالوفاق محمد بعيو أن نحو 100مليون دينار جزء كبير منها بالعملة الصعبة تم إنفاقها خلال 7 سنوات على قنوات وهمية غير موجودة.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد، قال متسائلًا: “هل يعلم الليبيون أن نحو 100 مليون دينار، جزء كبير منها بالعملة الصعبة، تم إنفاقها خلال 7 سنوات على قنوات تلفزيونية وهمية غير موجودة، مثل الإخبارية والشبابية”.

يشار إلى أن بعيو أطلق سراحه مؤخرًا بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة ثوار طرابلس بقيادة أيوب أبوراس، كانت قد اقتحمت منزل بعيو واقتادته منه بعد تطويق مقر عمله، فيما ربط بعيو ما يحدث بقضية اختلاس سليمان دوغة مدير قناة ليبيا الأحرار الذي يرتبط بصلة قرابة مع أبوراس لمبلغ 35 مليون دينار من حكومة زيدان سنة 2013 لتأسيس قناة .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية