الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 13 حالة وفاة و 1157 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1157 إصابة وتماثل 967 للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (6533) عينة موزعة على المختبرات، مشيرا إلى أنه تم فحص (1786) عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي (233) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (2730) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (432) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراته (402) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (192) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (54) عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (189) عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (181) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سرت (40) عينة، ومن المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد (70) عينة، ومن مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن (30) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني ترهونة (36) عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرايبلس (376) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته (138) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق عينتان.

وأشار المركز إلى أنه بفحص العينات تبين سلبية ( 5376 ) عينة وإيجابية (1157) عينة منهم ( 816) حالة جديدة و (341) حالة مخالطة.

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