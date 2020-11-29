المجلس الأعلى للدولة يدعو لاتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام

أعلن المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بـالاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية، و«الاتفاق على عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام .

وأكد مجلس الدولة في بيان له على رؤيته المعلنة التى ترتكز على أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام مجلس النواب .

ودعا المجلس أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل دور المجلس ليكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والتعاطي الإيجابي مع مخرجات مسارات الحوار، والعمل المشترك معه لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات والمضي بالبلاد إلى الاستقرار .