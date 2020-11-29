النواب الليبي يدعو لتحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة تشاورية

دعا مجلس النواب الليبي، اللجنة العسكرية (5+5) الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب.

جاء ذلك في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن تلك الدعوة جاءت استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة بالمملكة المغربية.

ولفت البيان إلى أن جدول أعمال اللجنة يشمل 3 محاور أولها مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر.

والثاني هو تشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، بينما المحور الثالث هو أنه عند طلب تغيير الرئاسة يتم النظر فيها إلى لدستور والقانون واللائحة الداخلية.

وتأتي اجتماعات مجلس النواب الليبي ضمن سلسلة اللقاءات (الليبية – الليبية) الهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.