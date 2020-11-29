«رئاسة مجلس النواب» تدعو لجنة «5 + 5» لتحديد المدينة الأنسب لعقد جلسة البرلمان

دعت رئاسة مجلس النواب الليبي لانعقاد جلسة خاصة للمجلس، مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد الجلسة استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين بمدينة طنجة المغربية.

وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس: “استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة، طنجة بالمملكة المغربية، تدعو رئاسة مجلس النواب اللجنة العسكرية (5 + 5) الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة المجلس النواب واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان سلامة وأمن النواب”.

وأضاف البيان “يتضمن جدول أعمال الجلسة: مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، وعند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية”.

وكان أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في طنجة المغربية، قد أصدروا أمس السبت البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت يوم الاثنين الماضي، مؤكدين أنهم اتفقوا على أن يكون المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.

وأوضح البيان الختامي أن نواب المجلس دعموا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أنهم سيقروا في غدامس كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وشددوا على أنهم ماضون نحو إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة وسيادتها، وأنهم سيتعاملون بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وثمن نواب المجلس ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية، وضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس، كما أكد البيان على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25 / 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازي.