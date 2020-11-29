الساعدي: الغرياني يغرس بذور الخير بعد إطفاء النظام الجماهيري الغوغائي لمصابيح العلم

ليبيا – زعم سامي الساعدي المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة (سابقًا) المقرب من جماعات مجالس الشورى وأنصار الشريعة الإرهابية أن الصادق الغرياني المفتي المعزول، يغرس ما وصفه بـ “بذور الخير” بعد “عقود من التجهيل وتدمير العقول والأخلاق”، حسب زعمه.

الساعدي قال في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ثمرة أخرى من ثمار الخير التي قام على غرس بذرتها سماحة المفتي تجنيها ليبيا اليوم”.

وإدعى أنه إلى جانب تخريج الدفعة الثالثة من المعهد العالي للعلوم الشرعية، كان افتتاح مركز “الشيخ علي الغرياني” اليوم في تاجورا – طرابلس، بعد ما وصفها بـ” عقود من التجهيل وتدمير العقول والأخلاق”، حاول خلالها النظام الجماهيري الذي وصفه بـ”الغوغائي” أن يطفئ مصابيح العلم، ويقتلع غراس الخير في ليبيا”، على حد زعمه.

وإختتم : “لكن رحل ذلك النظام، وذهبت معه تلك المحاولات أدراج الرياح، فما يزال الله يغرس غرسًا يستعملهم في طاعته، نهنئ الخريجين ولا سيما المتفوقين، ونسأل الله أن يجعلهم هداة مهتدين، كما نهنئ الليبيين ولا سيما طلاب العلم ومحبيه، بهذه المناسبة البهيجة”.