الشحومي: النظام الاقتصادي الليبي تعرض لصدمات شديدة التأثير على ركائزه

قال مؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، إن أكثر مشكلة اقتصادية تواجه ليبيا هي عدم قدرة المنظومة الاقتصادية على العمل بشكل منسجم مع بعضها البعض، فكل طرف من أطراف النظام الاقتصادي يغرد منفردا و صار ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم.

وأوضح الشحومي، أن النظام الاقتصادي يقوم على ركائز متعددة تشكل الهوية الاقتصادية الليبية وتكسب النظام مذاقه الخاص و ترسم مظاهر طبيعته من حيث تركز النشاط و تنوعه و مساهمة القطاعات الاقتصادية به و شكل ونمط الملكية لا أدوات النشاط الاقتصادي و مدى التداخل بين القطاعين العام و الخاص في إدارة و تملك النشاط الاقتصادي.

وأكد الشحومي، أن النظام الاقتصادي الليبي يسير في متاهة بسبب تعرضه العنيف لصدمات شديدة التأثير على ركائزه الأساسية والفرعية معا، فإذا تركز الحديث عن النظام الاقتصادي خلال فترة الصراع المستمر منذ عشرة سنوات حتى الآن سنجد أنه يتركز في منظومة عميقة و مترهلة لدفع الأجور الحكومية وشبه الحكومية بالشركات العامة و منظومة أخرى لإدارة التجارة و التي تتركز في توريد كل شي من الخارج اعتمادا على قدرة النظام على سداد فواتير الاستيراد.

وأشار الشحومي، إلى أن النظام المصرفي الذي يعتمد عليه في إدارة الثروة الوطنية و تنميتها و تسخيرها للدفع بعملية التنمية عبر الإقراض العام لمشروعات تنموية و مشروعات اقتصادية خاصة معطل تماما وصار مثل خلية النحل المهجورة لا تعطي عسل و لكنها لازالت تجذب الدبابير إلها، فالثروات سحبت من البنوك وتحول القطاع الخاص و المواطنين أصحاب رؤوس الأموال و الفاسدين من الدبابير التي تبحث عن استبدال سمها القاتل بعسل الاعتمادات و العملة الأجنبية.

وأكد الشحومي، أن التصدير النفطي هو الأمل الوحيد لاستمرار عمل منظومة الرواتب الحكومية و لاستمرار و تحسن منظومة الاستيراد الخارجية لكل شيء، وأما باقي المنظومة فتكاد تسقط و تنهار بسبب دوامة الصرع العنيف بين أطراف المنظومة الاقتصادية وغياب دولة المؤسسات ، وانعكست حالة التوحد الاقتصادي في ازدياد إهمال باقي الركائز التنموية بالاقتصاد الوطني الليبي و عدم تبني نموذج تنموي لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المتعددة .

ولفت الشحومي، إلى أنه ستظل الدبابير فرادي و جماعات تبحث عن العسل في كل مكان طالما لم يتم تعديل النموذج الاقتصادي وإعادة تنظيم كل أجزاء النظام الاقتصادي ويعاد بناء العلاقة بين مؤسسات النظام الاقتصادي على أسس من الشفافية و الحوكمة قبل أن تحول الدبابير النظام الاقتصادي الهش إلى ساحة لتصفية حساباتها وتقترب به رويدا رويدا نحو الانهيار الشامل.

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