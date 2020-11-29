رئاسة البرلمان تدعو اللجنة العسكرية لتحديد المدينة الأنسب لعقد جلسات النواب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 November, 2020

دعت رئاسة مجلس النواب اللجنة العسكرية 5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب واتخاذ ما يلزمة من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب.

وبينت رئاسة مجلس النواب أن جدول أعمال الجلسة تضمن مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي.

وأضافت رئاسة مجلس النواب أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب تضمن أنه “عند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية”.