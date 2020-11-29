الشريف: الاجتماعات الروسية الإيطالية تكشف تغيير بوصلة السياسة الخارجية الروسية تجاه ليبيا

ليبيا- رأى المحلل السياسي سنوسي الشريف أن الاجتماعات الأخيرة بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومدير عام الشؤون السياسية والأمنية بالخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي، أحد الخيوط المهمة في تغيير بوصلة السياسة الخارجية الروسية تجاه ليبيا.
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صحيفة المرصد الليبية
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