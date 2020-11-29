الفضيل: سرايا الهندسة العسكرية تعمل على جمع مخلفات الحرب من المدينة القديمة في درنة

ليبيا – قال قائد السرية الأولى هندسة ميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش المقدم هاني الفضيل أمس السبت إن القوات تعمل على جمع مخلفات الحرب بالمدينة القديمة في درنة والمناطق المجاورة لها؛ تمهيدًا لإعدامها خلال الأيام المقبلة.
الفضيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن السرية تمكنت من جمع مجموعة كبيرة من المتفجرات والصواريخ التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية في درنة إبان فترة حرب الجيش ضدها، مشيرًا إلى تخصيص مخزن لها بعيدا عن الأحياء السكنية لوضع المخلفات فيه لفرزها وتجميعها.
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