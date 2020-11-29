عقيلة صالح: هناك محاولات لإفشال الحوار بمسارات موازية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن هناك مسارات موازية تعقد بهدف إفشال الحوار السياسي.

وأكد صالح في تصريحات صحفية، أنه يجب على أعضاء منتدى الحوار السياسي تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية، لافتا إلى أنه يجب وقف التدخل الخارجي الهادف لإشعال فتيل الحرب من جديد.

وأشار صالح الى أنه نبه البعثة الأممية لوجود محاولات لإفشال الحوار بمسارات موازية، مشددا أنه يجب التمسك بوقف إطلاق النار كما يجب أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في مراقبته.

وكان أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في طنجة المغربية، قد أصدروا أمس السبت البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت يوم الاثنين الماضي، مؤكدين أنهم اتفقوا على أن يكون المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.

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