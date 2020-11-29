المحجوب: الجيش وجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية في صحراء المنطقة الجنوبية بالبلاد

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي خالد المحجوب، اليوم الأحد، أن الجيش وجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء منطقة الجنوب رغم اتساع الرقعة الصحراوية وصعوبة السيطرة عليها.

وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية، أن هناك شخصا يدعى “حسن الوشي” هو من يقوم بدور الداعم اللوجستي للتنظيم القاعدة في في تلك المنطقة بجنوب الصحراء.

وأشار المحجوب إلى أنه تم إلقاء القبض على تلك المجموعات القتالية التابعة للتنظيم الإرهابي وتم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي لإحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم

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