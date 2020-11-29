«سرت للنفط» تعلن تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بحقل الاستقلال بعد توقف 3 سنوات

أعلنت شركة سرت لتصنيع النفط والغاز أن العاملين بحقل الاستقلال التابع للشركة تمكنوا من تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة منذ ثلاث سنوات، أي خلال العام 2017.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إنه خلال توقف الوحدة تم إجراء عمرة لها، تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين وإعادتها إلى الخدمة بجهود وطنية خالصة.

وأضافت: «تشغيل الوحدة الثانية سيتيح المجال لصيانة ومعاجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف»، مشيرة إلى قدرة مجموعتي الإنتاج والصيانة على التغلب على جميع الصعاب وإعادة الإنتاج إلى الوحدة.

ويتكون معمل الغاز بحقل الاستقلال من وحدتي إنتاج يتم في كل واحدة منهما فصل المياه والمكثفات ومعالجة الغاز الطبيعي، حسب البيان.