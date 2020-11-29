طرابلس أولا وزليتن ثانيا.. تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بـ «كورونا» في ليبيا

سجلت طرابلس 664 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من بين 1157 حالة إصابة جديدة أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد؛ بينما تلتها زليتن في قائمة أكثر المدن التي تضم مصابين جدد بالفيروس بـ 153 حالة.

وأكد المركز تسجيل 13 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، و967 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الإصابات منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 82 ألفا و430 حالة، ما زالت 27 ألفا و998 منها نشطة، فيما تعافى 53 ألفا و266 آخرون، وبلغت الوفيات 1166 حالة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن الإصابات الجديدة توزعت إلى: 664 حالة في طرابلس، و60 في بنغازي و153 في زليتن وتسع في الخمس، وست في الزاوية الغرب، و تسع في العجيلات، وسبع في صرمان، وأربع في مسلاتة.

وفي العامرية سجلت خمس حالات إصابة جديدة، وواحدة في الرحيبات واثنتين في زلطن، وأربع في رقدالين وثلاث في قصر بن غشير وواحدة في نسمة، وست في جنزور، و68 في مصراتة، و14 في سرت، و16 في زاورة، واثنتين في الجفرة، و12 في الجميل، وحالة في الرجبان، وأربع في العمورة.

كما سجلت حالة واحدة في السواني بن آدم، وحالة في جادو وست في غريان وثمان في ترهونة، ومثلها في بني وليد، و40 في الزاوية المركز، وحالة في طبرق، و15 في صبراتة، وحالة في قصر الأخيار وأربع في الماية، وواحدة في نالوت، و11 في القره بوللي، و6 في المنشية الجميل.

أما حالات الشفاء الجديدة فتوزعت إلى 692 حالة في طرابلس و110 حالة في مصراتة و 9 حالات في قصر بن غشير و7 حالات في صرمان و 8 حالات في طبرق و 20 حالة في زوارة و2 حالات في نالوت و 6 حالات في غريان و 6 حالات في القره بوللي و حالة في الخمس و 40 حالة في الزاوية المركز و3 حالات في الكفرة ومثلها في الزاوية الجنوب و8 حالات في صبراتة و52 حالة في زليتن.

وجاءت حالات الوفاة الجديدة بواقع حالة في كل من قصر بن غشير وصبراتة وزوارة وثلاث في طبرق وحالتين في القره بوللي ومثهلما في زلليتن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا