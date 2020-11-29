بلدية طبرق تكشف قيمة محطة الكهرباء الغازية الجديدة

أعلنت بلدية طبرق، عن قيمة مشروع محطة الكهرباء الغازية، مشيرة إلى أنها ستصل إلى 550 مليون دينار، وأن مدة المشروع تستغرق 15 شهرًا.

وكان عميد البلدية فرج بو الخطابية، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، قد اتفقا مع مدير شركة “ميتكا” اليونانية، وهي الشركة المنفّذة للمشروع على إنشاء محطة بقدرة إنتاجية تبلغ 740 ميجاوات.

وأفادت البلدية، في بيان لها عبر منصتها، أنها قامت بتسليم الموقع للشركة اليونانية عن طريق مكتب مشروعات البلدية والتخطيط العمراني والشركة العامة للكهرباء.

وتشرع الشركة اليونانية في توريد المعدات والتركيبات في الفترة المقبلة، ويتم تشغيل الوحدة الأولى بعد ستة أشهر.

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