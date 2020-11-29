بعيو: 100 مليون دينار تم إنفاقها على قنوات وهمية

أعلن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد بعيو أن نحو 100مليون دينار، جزء كبير منها بالعملة الصعبة تم إنفاقها خلال 7 سنوات على قنوات وهمية غير موجودة.

وتساءل بعيو، اليوم الأحد، ” هل يعلم الليبيون أن نحو 100 مليون دينار، جزء كبير منها بالعملة الصعبة، تم إنفاقها خلال 7 سنوات على قنوات تلفزيونية وهمية غير موجودة، مثل الإخبارية والشبابية ؟ ” .

يذكر أن بعيو أطلق سراحه مؤخرًا بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة ما يسمى بثوار طرابلس بقيادة أيوب أبوراس، كانت قد اقتحمت منزل بعيو واقتادته منه بعد تطويق مقر عمله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24