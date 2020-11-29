باشاغا: الوفاق تولي اهتماما كبيرا بالمواضيع الاجتماعية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا ” مع نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراته عددا من القضايا حول الوضع العام بليبيا، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاته ومتطلباته .

وناقش الوزير مع النشطاء بعض الآراء والتساؤلات المختلفة حول دور وزارة الداخلية وموقفها تجاه الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا بكل شفافية ووضوح .

وبين الوزير خلال النقاش طبيعة عمل الوزارة والجهود التي تبذل من قبل منتسبيها في حفظ الأمن رغم الظروف التي تمر بها البلاد ، مؤكدا على إن وزارة الداخلية تولي اهتمام كبير بالمواضيع الاجتماعية وبأنها على أتم الاستعداد لتعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.