باشاغا: الوفاق تولي اهتماما كبيرا بالمواضيع الاجتماعية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا ” مع نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراته عددا من القضايا حول الوضع العام بليبيا، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاته ومتطلباته .
وناقش الوزير مع النشطاء بعض الآراء والتساؤلات المختلفة حول دور وزارة الداخلية وموقفها تجاه الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا بكل شفافية ووضوح .
وبين الوزير خلال النقاش طبيعة عمل الوزارة والجهود التي تبذل من قبل منتسبيها في حفظ الأمن رغم الظروف التي تمر بها البلاد ، مؤكدا على إن وزارة الداخلية تولي اهتمام كبير بالمواضيع الاجتماعية وبأنها على أتم الاستعداد لتعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
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