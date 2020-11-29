«مكافحة الأمراض»: 1157 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 967 حالة ووفاة 13 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 28 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (262).

واستلم المركز عدد (6533) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (233) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2730) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (432) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (402) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (192) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (54) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (189) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (181) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (40) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (70) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (30) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (36) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرايبلس عدد (376) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اكفرة عدد (2) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (2) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (5376) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1157) عينة موجبة لفيروس كورونا (816 جديدة + 341 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 542 حالة جديدة

عدد 122 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 60 حالة جديدة

3.زليتن

عدد 50 حالة جديدة

عدد 103 حالة مخالطة

4.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

5.الزاوية الغرب

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

6.العجيلات

عدد 9 حالة جديدة

7.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.مسلاته

عدد 4 حالة جديدة

9.العامرية

عدد 5 حالة جديدة

10.زاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

11.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

12.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

13.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

14.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

15.نسمة

عدد 1 حالة جديدة

16.جنزور

عدد 6 حالة جديدة

17.مصراته

عدد 68 حالة مخالطة

18.سرت

عدد 9 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

19.زواره

عدد 16 حالة مخالطة

20.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

21.الجميل

عدد 12 حالة جديدة

22.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

23.المعمورة

عدد 4 حالة جديدة

24.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

25.جادو

عدد 1 حالة جديدة

26.غريان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.ترهونة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

28.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

29.الزاوية المركز

عدد 30 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

30.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

31.صبراته

عدد 5 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

32.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

33.الماية

عدد 4 حالة جديدة

34.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

35.القره بوللي

عدد 11 حالة جديدة

36.المنشية الجميل

عدد 6 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 967 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 692 حالة في طرابلس

2.عدد 110 حالة في مصراته

3.عدد 9 حالات في قصر بن غشير

4.عدد 7 حالات في صرمان

5.عدد 8 حالات في طبرق

6.عدد 20 حالة في زواره

7.عدد 2 حالات في نالوت

8.عدد 6 حالات في غريان

9.عدد 6 حالات في القره بوللي

10.عدد 1 حالة في الخمس

11.عدد 40 حالة في الزاوية المركز

12.عدد 3 حالات في الكفرة

13.عدد 3 حالات في الزاوية الجنوب

14.عدد 8 حالات في صبراته

15.عدد 52 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 3 حالات في طبرق

4.عدد 1 حالة في زواره

5.عدد 2 حالة في القره بوللي

6.عدد 1 حالة في صبراته

7.عدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 82430

2.الحالات النشطة : 27998

3.المتعافين : 53266

4.الوفيات : 1166