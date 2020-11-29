تقرير :خلافات اختيار السلطة التنفيذية تهدد مستقبل الحوار السياسي الليبي

أفادت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، بأن عدد من الخبراء اليبيين يعتقدون أن الخلاف العميق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة يهدد مستقبل الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنازلات والضغط الدولي على الأطراف الليبية للاتفاق، على شكل السلطة الانتقالية المقبلة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها بعنوان “أضواء كاشفة: الخلاف حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الليبية يهدد الحوار”، أن أستاذ العلاقات الدولية الليبي خالد المنتصر أكد أن الخلافات السائدة في الحوار السياسي واضحة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مراحل وجولات عديدة لإيجاد توافق بين الأطراف كافة.

ووفقا للتقرير أعرب المنتصر عن ترحيبه باتفاقية وقف إطلاق النار ونجاح المسار العسكري، لتمهيد الطريق أمام المسار السياسي لاستكمال تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تنهي حالة الانقسام وحالة التجزئة لمؤسسات البلاد وتهيئ لها أجواء الانتخابات المقبلة.

ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي الليبي عماد جلول، رؤيته بأن الحوار الجاري بين الفصائل الليبية يجب أن ينتهي سريعًا من أجل تجنب عودة الصراع العسكري، معتبرًا اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة مهدت بوضوح الطريق أمام السياسيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بعد أن كانت هذه المفاوضات بعيدة المنال قبل بضعة أشهر عندما سادت لغة البنادق في غرب ليبيا.

ووفقا للتقرير أكد جلول أن الأطراف الإقليمية والدولية دفعت باتجاه وقف الحرب بعد انسحاب قوات الكرامة، معتقدًا أنه يمكن للأطراف ذاتها أن تلعب دورًا رئيسيًا في الدفع باتجاه التوافق السريع على آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والتي من الممكن إذا توافرت الإرادة الدولية لذلك، على حد قوله.

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