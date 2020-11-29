المريمي: الهدف من اجتماعات طنجة المغربية التئام مجلس النواب

أكد عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق عن دائرة أبوسليم، سعد المريمي، أن الهدف من اجتماعات مدينة طنجة المغربية، هو التئام مجلس النواب، مُشيرًا إلى أن الأمور تتحسن وتسير في الاتجاه الصحيح.

وأعلن المريمي، عن الضرورة للذهاب إلى مدينة غدامس لغرض عقد جلسة مكتملة النصاب لإجراء عدة تعديلات باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

يذكر أنه كان اتفق أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طنجة، على عقد جلسة التئام للبرلمان بمدينة غدامس مباشرة، فور العودة إلى ليبيا لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقه على أكمل وجه.

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