عقيلة صالح: «المسارات الموازية» تحاول إفشال الحوار الليبي

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إن «المسارات الموازية» تحاول إفشال الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وشدد صالح على ضرورة وقف التدخل الخارجي الهادف إلى «إشعال فتيل الحرب من جديد»، مطالبا أعضاء منتدى الحوار السياسي بتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية، وذلك حسب تصريحات لفضائية «الحدث»، اليوم الأحد.

وأكد صالح كذلك أهمية التمسك بوقف إطلاق النار الموقع بين وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في جنيف خلال أكتوبر الماضي، مضيفا أن المجتمع الدولي عليه تحمل المسؤولية في مراقبة تطبيق هذا الوقف.

وترعى البعثة الأممية الحوار الليبي، وقد اختتمت الأسبوع الماضي الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية من ملتقى الحوار. وشهدت تونس فعاليات الملتقى السياسي الليبي في أوائل الشهر الجاري.

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