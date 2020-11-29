ليبيا

بوابة افريقيا-وكالات |

29 November, 2020

أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمخرجات الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي الذي اختتم اجتماعاته أمس بمدينة طنجة المغربية.

ووصف بوريطة في كلمة له خلال الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة طنجة منذ الإثنين الماضي حضور أكثر من 123 نائبة ونائبا من أعضاء المجلس لهذا الاجتماع التشاوري بالنجاح الكبير.