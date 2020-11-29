الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد إلى 6.71 دينار، من 6.64 دينار المسجلة في ختام تعاملات أمس السبت.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 7.95 دينار من 7.88 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 8.90 دينار من 8.70 دينار، وذلك عند الثانية ظهر اليوم، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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وفي الوقت ذاته، صعدت الليرة التركية إلى 0.86 من 0.84 دينار، والدينار التونسي إلى 2.45 من 2.41 دينارا ليبيا.

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