الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للأتربة على الشمال الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تهب رياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار على غالب مناطق الشمال الليبي، مع فرصة سقوط أمطار خصوصا على مناطق الساحل الشرقي.

وأوضح المركز في بيان له أن مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، ستكون بها السماء قليلة السحب و تتكاثر من مساء اليوم على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، خصوصا على المناطق الساحلية، قد تصل سرعتها إلى «50 كم/ساعة»، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 و22 درجة.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة، تتكاثر بها السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة خصوصا على الجبل الأخضر، قد يصحبها هطول حبات البرد أحيانا، و الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا على بعض المناطق، وقد تصل سرعتها إلى «60 كم/ ساعة»، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و21 درجة، ولا تتجاوز 15 درجة على الجبل الأخضر، وتصل اليوم على جالو إلى 24 درجة.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على غدامس والحمادة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، و درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 20 و22 درجة، كما أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو، ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، و الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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