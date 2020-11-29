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إحالة مدير مستشفى طرابلس الجامعي ومدير إدارة الصيدلة للمحاكمة بتهمة الإهمال

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام التابع لحكومة الوفاق إحالة مدير مستشفى طرابلس الجامعي ومدير إدارة الصيدلة للمحاكمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لقسم التحقيقات، في مداخلة متلفزة، أن المذكورين أحيلوا إلى محكمة سوق الجمعة الجزئية بتهمة الإهمال في أداء الواجب.

يذكر أنه أحيل موطفين بمركز سبها الطبي لغرفة الاتهام بمحكمة سبها الابتدائية بتهم تتعلق بإحداث الضرر الجسيم بالمال العام والنصب وإساءة استعمال السلطة وتهم اخرى.

كما أحال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام رئيس قسم التشغيل صبراتة ومشغلي محطة فشلوم 220 لمحكمة باب بن غشير الجزئية عن تهمة إساءة استعمال سلطات وظيفته.

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مستشفى طرابلس الجامعي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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