بالصور.. انطلاق مهرجان سبها للفنون والتراث

انطلقت مساء أمس السبت، بالمدينة القديمة بحي القرضة بمدينة سبها فعاليات مهرجان سبها للتراث والفنون في دورته الثامنة تحت شعار ” ذاكرة واحه فزان”.

وتم خلال المهرجان افتتاح المعارض التراثية التي تشمل المقتنيات الشعبية والادوات والمستلزمات التي كان يستعملها اهل المدينة القديمة في سبها من سعفيات واكسسوارات وعدة اواني الطبخ والري وغيره، كما تم عرض الازياء التقليدية التي يستعملونها في الافراح.

وللفنون التشكيلية نصيبها في معرض خاص ضم لوحات واعمال ابرز الفنانيين التشكيليين بمناطق الجنوب وسبها.

كما احيت بعض الفرق الفنية وصلات غنائية متعددة، وشاركت العديد من المنظمات والجمعيات المتخصصة بالفنون والتراث الشعبي التي زينت شوارع المدينة القديمة بحضور غفير من سكان المدينة.