الصويعي: نظام أردوغان ما يزال يراهن على عرقلة مسارات الحل العسكري والسياسي في ليبيا

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي بشير الصويعي أن عملية اعتراض سفينة الشحن التركية من قبل مهمة “إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا برهن على حدوث تحوّل جليّ في المواقف الأوروبية نحو التدخل التركي في ليبيا.

الصويعي قال وفقًا لقناة “218”: إن التدخل التركي ما يزال متواصلًا رغم اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وقرارات مجلس الأمن الرافضة للتدخل الخارجي في الشأن الليبي.

وأشار إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يزال يراهن على عرقلة مسارات الحل العسكري والسياسي رغبة منه في تعزيز تواجده كقوة احتلال في ليبيا، معتمدًا على نفوذ الميليشيات وقوى الإسلام السياسي، فضلًا عن سطوة مراكز الفساد التي أصبحت ترى أن مستقبلها داخل ليبيا مرهون بالتطابق التام في المواقف مع أنقرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية