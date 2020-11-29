الصويعي: تركيا لا تزال تراهن على عرقلة مسارات الحل العسكري والسياسي

رأى المحلل السياسي، بشير الصويعي، أن عملية اعتراض سفينة الشحن التركية من قبل مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا؛ برهن على حدوث تحوّل جليّ في المواقف الأوروبية نحو التدخل التركي في ليبيا والذي لا يزال متواصلاً رغم اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وقرارات مجلس الأمن الرافضة للتدخل الخارجي في الشأن الليبي.

وأكد الصويعي، أن تركيا لا تزال تراهن على عرقلة مسارات الحل العسكري والسياسي؛ رغبة منها في تعزيز تواجدها كقوة احتلال في ليبيا، معتمدة على نفوذ الميليشيات وقوى الإسلام السياسي، فضلاً عن سطوة مراكز الفساد التي أصبحت ترى أن مستقبلها داخل ليبيا مرهون بالتطابق التام في المواقف مع أنقرة.

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