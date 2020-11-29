«صحة الموقتة» توجه المستشفيات بعدم التعامل مع أي وافد إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية

وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، اليوم الأحد، بعدم تعامل جميع المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، مع أي وافد من أي جنسية إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية المعلوماتية، مشددًا على أن المستشفى أو العيادة التي تخالف ذلك ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.

ونشرت وزارة الصحة نص قرار وتوجيهات الوزير للمدراء العاملين بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمدراء العاملين بإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، والمدراء العاملين بالمراكز الطبية والتخصصية، والمدراء العاملون بالمستشفيات والمصحات الخاصة والعامة.

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وجاء قرار وزير الصحة بناء على توصيات من وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف.

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