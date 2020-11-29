الفقيه: على البعثة الأممية إحترام المؤسسات التي انبثقت من الشعب وأولها مجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن جلسة مجلس النواب المزمع عقدها في غدامس ستنطلق نهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى عدم وجود معوقات أمام انعقادها.

الفقيه أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى سعيهم لأن يكون نصاب المجتمعين باجتماع غدامس 123 نائبًا، لافتًا إلى أن الجميع يعلم بأن هذا العدد لم يجتمع منذ سنوات، لكن غدامس لها خصوصيات عدة منها مكانتها التاريخية.

وأردف: “حاليًا لا يوجد رئاسة حقيقية في مجلس النواب، وهناك انقسام ونحن أردنا أن ننهي الأمور، وهذا لا يمنع من كان في الرئاسة الماضية أن يرشح نفسه إن تم قبوله من أعضاء البرلمان بتصويت نزيه لا ضير فيه، ولكن لا بد من اصلاح الأخطاء السابقة، تفاهمنا على دورة برلمانية وهي تأسيس للتداول السلمي على السلطة ولا يمكن أن نأمر الآخرين بالتداول السلمي على السلطة”.

وأعتقد أن الرئاسة السابقة لمجلس النواب لم تقدم شيئًا، وليس من الحكمة أن ترشح نفسها للرئاسة الجديدة، مبينًا أن البعثة الأممية لا تخالف قوانين مجلس الأمن ومهمتها الرئيسة دعم الأجسام الموجودة في ليبيا.

كما أكد على ضرورة أن تحترم البعثة المؤسسات التي انبثقت من الشعب وأولها مجلس النواب، بالإضافة لدعم المجتمع الدولي بقرارته، مشيرًا إلى أن هناك ميزات لمجلسي الدولة والنواب رغم خلافاتهما، أنهم خاضوا تجربة طويلة واستفادوا من الصراع و علموا أنه لا يوصلهم لحل.

وأضاف: “عمل مجلس النواب وعمل البعثة مكمل لبعضه، فهناك بعض الأمور لا نستطيع عملها في مجلس النواب كاجتماعات لجنة 5+5. عندما يجتمع مجلس النواب و يكون العدد كبير ستتغير كل المعادلات، وفي العموم الجميع متفائل ولا يعني ذلك عدم حدوث انتكاسات”.

وشدد على أن البعثة لها دور مهم في دعم الأجسام، كاشفًا أن السلاح المتطور الذي دخل إلى ليبيا في الفترة الأخيرة لم يملكه القذافي ولا حتى دول الجوار؛ لذلك على البعثة القيام بدورها الفاعل تجاه التدخل الخارجي السلبي ووضع النقاط على الحروف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية