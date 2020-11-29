حوارية في بنغازي حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جلسة حوارية أمس بمدينة بنغازي حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية، بإشراف مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، ومشاركة عدد من الإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات الليبية، ونخبة من المهتمين بالشأن الانتخابي بمدينة بنغازي.

الجلسة تناولت جملة من المحاور الرئيسية التي تتحدث عن أهمية دور الإعلام في كل مراحل العملية الانتخابية، وأوجه التعاون والعلاقة بين المفوضية والمؤسسات الإعلامية.

وتأتي هذه الجلسة الحوارية ضمن سلسلة نشاطات تنفذها مفوضية الانتخابات في إطار استعداداتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم المقرر في 24 من ديسمبر،2021.

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