المجلس الرئاسي يُشكّل لجنة عليا للإشراف على “تعويضات العقارات”

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، القرار رقم 818 الذي ينصّ على تشكيل لجنة عليا للإشراف على التعويضات عن العقارات، الخاصة بالملكية العقارية، وذلك استنادًا إلى ما تستلزمه المصلحة العامة.

ونصّ القرار على تكليف المستشار علي بلعيد القيلوشي، كرئيس للجنة، والمستشار محمد يوسف القبائلي كنائب للرئيس، بينما تم تعيين صالح أبو الأجراس، وعماد عمر الصداعي، ومحمد صالح وأسماء صالح، ومندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري كأعضاء.

وبحسب المادة الثانية في القرار؛ فإن الرئيس ونائبه وبقية الأعضاء يمارسون مهامهم على سبيل التفرغ الكامل من جهات أعمالهم الاصلية، ونصّت المادة الثالثة على الصرف لكل من الرئيس ونائبه مكافأة مالية قدرها ألف دينار شهريًا، وبقية الأعضاء 800 دينار شهريًا.

أما المادة الرابعة؛ فقد نصّت على أن اللجنة يمكنها الاستعانة بموظفين وخبراء مختصين وعاملين، إن رأت الحاجة لذلك.

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