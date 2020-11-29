تقرير للأمم المتحدة: تركيا أصبحت ملاذا آمنا لتنظيم داعش ومركزا لنقل المرتزقة إلى ليبيا

كشف تقرير للأمم المتحدة، أن تركيا لا تزال تمثل مركزا مهما لعبور الإرهابيين الأجانب، وملاذا آمنا لتنظيم داعش وكذلك للنساء الهاربات من مخيمات الاحتجاز في سوريا.

وأوضح التقرير السادس والعشرين لفريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ومراقبة العقوبات، الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، بما يتعلق بتنظيم بداعش الإرهابي والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطين بهذه التشكيلات الإرهابية، أن هناك تدفقات من النساء المنتسبات إلى داعش هربن من المخيمات الواقعة في إدلب إلى تركيا بمساعدة ما اسمتهم بالحراس الفاسدين والمهربين .

وأكد التقرير أنه تم نقل ونشر مقاتلين سوريين إلى ليبيا عبر تركيا، موضحا أنه تم نقل ما يقدر بنحو 7000 إلى 15000 مقاتل من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا، للمشاركة في النزاع الليبي.

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