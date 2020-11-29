ورشة تدريبية ببنغازي حول التصميم الشامل لمراكز الاقتراع المهيأة

نظمت بمقر مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي اليوم، ورشة تدريبية حول التصميم الشامل والوصول الميسر لمراكز الاقتراع المهيأة، بإشراف وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

الورشة استهدفت مهندسي مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة لوزارة التعليم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استعرضت الورشة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، المعايير المحلية والدولية الكفيلة بتهيئة مراكز الاقتراع، بما يتماشى وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

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