سعد المريمي: جلسة النواب في غدامس لتعديل “اللائحة الداخلية”

أكد عضو مجلس النواب سعد المريمي أن الهدف من اجتماعات طنجة المغربية هو التئام البرلمان، مشيرا إلى أن الأمور تتحسن وتسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار المريمي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إلى ضرورة الذهاب إلى مدينة غدامس لغرض عقد جلسة مكتملة النصاب لإجراء عدة تعديلات باللائحة الداخلية للبرلمان.

وفيوقت سابق، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي لانعقاد جلسة خاصة للمجلس، مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد الجلسة استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين بمدينة طنجة المغربية.

وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس اليوم الأحد: “استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة، طنجة بالمملكة المغربية، تدعو رئاسة مجلس النواب اللجنة العسكرية (5 + 5) الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة المجلس النواب واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان سلامة وأمن النواب”.

وكان أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في طنجة المغربية، قد أصدروا أمس السبت البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت يوم الاثنين الماضي، مؤكدين أنهم اتفقوا على أن يكون المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.